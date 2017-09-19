Визит в квартиру без приглашения станет реальностью!

Вчера, 18 сентября, правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, ускоряющую процедуру получения чиновниками права доступа в квартиры граждан без разрешения владельцев. Визит без приглашения будет санкционирован судом, так что гражданин не сможет закрыть двери перед уполномоченными гостями, пишет «Российская газета».

В первую очередь новая процедура нужна представителям жилищных инспекций, а искать они будут опасные перепланировки. Проект должен значительно ускорить разбирательство с человеком, затеявшим опасный ремонт в своей квартире. Если жилец-разрушитель запирается у себя и не идёт на контакт, его достаточно быстро заставят открыть двери. В течение десяти дней чиновники смогут получить судебную санкцию на доступ в жилое помещение.

Порядок получения такого разрешения будет прописан в специальной главе Кодекса административного судопроизводства. А для жильца-нарушителя такой визит может закончиться даже выселением. Но это - крайний случай.

Как пояснил газете советник Федеральной палаты адвокатов Александр Боломатов, жилищные инспекции ищут в квартирах нарушения, которые ведут к разрушению дома или нарушению прав других жильцов.

«Кроме перепланировок также можно упомянуть любые действия с коммуникациями внутри дома, уничтожение воздуховодов и мусоропроводов, - говорит Александр Боломатов. - Также надо назвать и вынос водяного отопления за пределы квартиры, так как существенно нарушает права других жильцов при оплате за отопление».