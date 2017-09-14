Вклады физлиц в банках РФ за 8 месяцев выросли на 5%, а прибыль банков выросла на 87%

Вклады физических лиц в российских банках за январь-август 2017 года выросли на 5%, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на международном банковском форуме «Банки России - XXI век», организованном банковской ассоциацией «Россия».

За 8 месяцев банки РФ нарастили кредиты российской экономике на 3,5%, населению - на 7%, рассказала глава ЦБ. За этот же период банки РФ увеличили прибыль до 997 млрд рублей.

Согласно данным Банка Росси, в январе-августе прошлого года кредитные организации заработали 532 млрд рублей. Таким образом, прибыль банков выросла на 87%, или в 1,9 раза.