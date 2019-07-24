Вкус Арктики на летней веранде

В Мурманск пришло долгожданное лето! На прекрасную погоду реагируют не только горожане, которые стараются большую часть времени проводить на улице, но и повара отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори», которые приступили к разработке летнего меню для летней веранде отеля.

Как известно, нет пределов для полёта мысли и кулинарного творчества. Поэтому даже обычные летние супы, типа окрошки, можно совершенствовать и добиваться новых вкусовых нюансов. Что и было сегодня доказано на дегустации, в которой приняли участие сотрудники офисов из отеля.

А ещё на летней веранде отеля будет представлена линейка летних коктейлей со вкусом ледяной Арктики, которые будет так приятно потягивать, покачиваясь в ярких и стильных креслах-качалках, подставляя лицо ласковым лучам полярного солнца до самого глубокого вечера.