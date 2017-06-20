Владельца ресторана-клуба «Монако» оштрафовали за продажу алкоголя без акцизных марок

Прокуратурой Печенгского района совместно с сотрудниками ОМВД России по Печенгскому району проведена проверка деятельности ресторана-клуба «Монако», расположенного в Заполярном и принадлежащего индивидуальному предпринимателю города.

Поводом к проведению проверки послужило обращение жителя района о нарушении указанным рестораном действующего законодательства о лицензировании и о защите прав потребителей.

В ходе проверки был установлен факт продажи алкогольной продукции гражданам без сопроводительных и иных документов, подтверждающих легальность производства алкоголя, а также в отсутствие акцизных марок.

По результатам проверки прокурором района в отношении индивидуального предпринимателя вынесены постановления о возбуждении производств об административных правонарушениях, предусмотренных ч.2 ст.14.16 КоАП РФ (оборот этилового спирта (за исключением розничной продажи), алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных федеральным законом), ч.4 ст.15.12 КоАП РФ (оборот алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны).

Постановления прокурора рассмотрены и удовлетворены.

Решением Арбитражного суда Мурманской области индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности по ч.2 ст.14.16 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, решением Мирового суда судебного участка № 1 Печенгского судебного района Мурманской области - к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.