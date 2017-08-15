Владельцу бумера назначен административный арест сроком на 5 суток за управление тонированным транспортным средством

12 августа около 4 часов 40 минут в Мурманске по улице Полярные Зори сотрудниками специализированного взвода ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области был остановлен автомобиль «БМВ», передние стекла которого не соответствовали действующим нормам светопропускаемости.

Автомобилем «БМВ» управлял житель Мурманска 1989 года рождения. В ходе проверки нарушителя по базам данных ГИБДД полицейские установили, что в июле месяце текущего года вышеуказанный гражданин уже привлекался к административной ответственности за подобное нарушение. В соответствии с ч. 1 статьи 13 ФЗ «О полиции», водителю «БМВ» инспектором Госавтоинспекции было вынесено требование об устранении нарушения.

При повторном задержании полицейские установили, что водитель автомобиля нарушение не устранил, тонировка на передних стеклах осталась без изменений.

Как сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области, за невыполнение требования сотрудника полиции частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. Решением суда нарушителю назначено максимальное наказание по данной статье в виде административного ареста сроком на 5 суток.