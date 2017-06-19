Владелец магазина второй раз попался на продаже контрафактной обуви

Сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Полярнозоринский» была получена информация о торговле контрафактной продукцией в одном из магазинов города. Сотрудники полиции провели проверку и изъяли партию спортивной обуви с признаками подделки. Кроссовки с логотипами трёх известных производителей спортивной обуви были направлены на экспертизу. Экспертом установлено, что товар не является оригинальным.

Владелец магазина, ранее к уголовной ответственности не привлекавшийся, признался в том, что продавал контрафактный товар, изготовленный под логотипами известных марок обуви, в связи с тем, что данная спортивная обувь пользуется спросом у молодых жителей города, а стоит в пять раз дешевле.

В 2016 году северянин по материалам полицейской проверки уже был привлечён к административной ответственности за аналогичное правонарушение по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Однако надлежащих выводов владелец магазина не сделал и продолжил торговлю контрафактной продукцией.

По материалам проверки оперативников дознавателем полярнозоринского отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.