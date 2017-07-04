Владелец норвежской компании по производству пищевых пеллетов для оленей приглядывается к ягелю Мурманской области

В администрации Печенгского района состоялась встреча с представителем оленеводческого района № 6 полуострова Варангер Оддом Эрлингом Смуком. Господин Смук также является основателем и владельцем компании по производству пищевых пеллетов (резервный источник питания оленей, состоящий на 40% из ягеля и на 60% из травы) для оленей «Jeagil AS».

В Печенгском районе он не впервые. У него уже есть опыт сотрудничества с администрацией в 90-е годы.

В этот раз г-н Смук выступил с предложениями по новому проекту в сфере оленеводства. Проект включает в себя различные направления: от возрождения оленеводства в Печенгском районе и производства собственной продукции до развития природного, экологического, этнотуризма и научных исследований. Перспективной является идея создания в Печенгском районе фабрики по производству экологических пищевых пеллетов для оленей. На данном этапе «Jeagil AS» во взаимодействии с Университетом Тромсё проводит тестирование оборудования и технологий.

В качестве следующего шага стороны намерены изучить законодательную базу по данному вопросу и подписать трехсторонний протокол о намерении сотрудничества по проекту под условным названием «Оленеводство в Печенге: шаг в будущее». В качестве третей стороны проекта выступает заповедник «Пасвик».

Следующая встреча запланирована на конец июля.