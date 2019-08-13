Владимир Быстрицкий назначен директором филиала «Россети Северо-Запад» «Колэнерго»

С ноября 2018 года он исполнял обязанности руководителя предприятия

С 9 августа директором филиала компании «Россети Северо-Запад» «Колэнерго» назначен Владимир Быстрицкий. С 27 ноября прошлого года он исполнял обязанности директора «Колэнерго».

Владимир Степанович Быстрицкий родился в 1961 году в п. Ираель республики Коми. Окончил Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» и Северо-Западную Академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Кандидат экономических наук.

Начал трудовую деятельность в 1983 году слесарем по ремонту электрооборудования завода «Ухтагазстроймаш». Прошёл трудовой путь до должности главного энергетика коммунального хозяйства ухтинского предприятия «Горводоканал». С 2001 по 2004 годы был заместителем генерального директора ОАО «Ярторф» в городе Ярославле.

С 2004 года работал в Ярославской энергосистеме, с 2008 года занимал должность заместителя директора по развитию и реализации услуг «Ярэнерго».

С 27 ноября 2018 года был назначен исполняющим обязанности заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Северо-Запад» «Колэнерго».