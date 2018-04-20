Владимир Евменьков вручил североморцам жилищные ордера

В администрации ЗАТО город Североморск состоялась торжественная церемония вручения ордеров на жилье, в которых был произведен ремонт за счет средств муниципалитета. Счастливыми обладателями ключей от квартир стали семь североморцев.



Глава ЗАТО Владимир Евменьков, председатель Совета депутатов Евгений Алексеев и начальник отдела по перераспределению жилой площади и переселению Елена Николаенко поздравили новоселов, среди которых четверо детей-сирот, достигших 18-летнего возраста, с получением жилья по социальному найму. Счастливыми обладателями ордеров на вселение в жилые помещения Североморска и поселка Североморск-3 стали: Марина Соловьева, Оксана Волкова, Гаджи Джамалудинов, АнастасияТроян, Алина Камнева, Алексей Нечипорук и Денис Образов.



Впереди у новоселов приятные хлопоты: покупка мебели, техники, посуды, домашних аксессуаров и других необходимых предметов быта. Новые помещения необходимо обустроить, наполнить домашним теплом и уютом.



