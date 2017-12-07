Владимир Олейников будет представлять интересы бизнес-сообщества Североморска

Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков провёл рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Мурманской области Дмитрием Барышевым.

В ходе встречи Главе ЗАТО был представлен Владимир Олейников, который будет представлять интересы бизнес-сообщества Североморска.

- Отрадно отметить, что теперь и во флотской столице есть уполномоченный по защите прав предпринимателей, - подчеркнул Владимир Евменьков. – Мы всегда работали в тесном контакте с бизнес-сообществом, уверен, что теперь наше взаимодействие будет более тесным, а, главное, продуктивным.

Кандидатуру Владимира Станиславовича Олейникова рассматривали пристально, выбор был подкреплён многолетним опытом ведения бизнеса в Североморске, общественной работой и исключительно положительными отзывами членов НО «Союз предпринимателей ЗАТО г. Североморск».