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Мурманская область. Арктика21.03.19 09:48

Владимир Потанин: «Успешное предприятие, которое загрязняет атмосферу... - это не предприятие»

Президент компании «Норникель» (крупнейшего мирового производителя палладия и никеля) Владимир Потанин считает необходимым поддержать поставки палладия на рынок. В интервью «Россия-24» он рассказал о планах и проектах, которые позволят это сделать.

Как прозвучало во время интервью, «Норникель» вошёл в новый инвестиционный цикл, перейдя от политики поддержания объёмов производства к политике роста. Эта политика обеспечит увеличение производства металлов в компании как за счёт расширения обогатительных мощностей компании, так и за счёт запуска новых проектов.

Один из них – «Южный кластер» - запускается в текущем году. «Мы даём ему новую жизнь, он позволит производить дополнительное объёмы палладия», – напомнил Владимир Потанин. Второй новый проект - «Арктик Палладий», совместное предприятие «Норникеля» и «Русской платины». «Мы с Мусой Бажаевым работаем над этим проектом. Мы рассчитываем на то, что такого рода проекты помогут потребителям понять, что палладий на рынке обязательно будет».

Этим планам призвана способствовать и цифровизация процесса реализации производимых «Норникелем» металлов, включая палладий. «Мы не хотели бы стимулировать ни волатильность цен, ни дополнительные разработки новых технологий для замены палладия, - пояснил глава компании.  - …Хуже, когда цены взлетели, а потом начнут резко падать из-за какого-то разочарования в нашей способности обеспечить промышленность палладием», - отметил он.

«Это важно для всех, кто работает в «Норникеле»: всем приятно ощущать, что есть сила в мускулах. Это важно и для рынка, и для инвесторов. И - как источник роста ВВП и налогов -  для страны», - сказал Владимир Потанин. 

Президент компании «Норникель» затронул вопросы решения экологических проблем в Норильске и на предприятиях Кольского полуострова. В телеинтервью телеканалу «Россия-24» он отметил, что решение экологических проблем носит для него личный, морально-психологический характер. «Успешное предприятие, которое загрязняет атмосферу... - это не предприятие, на котором престижно и приятно зарабатывать деньги. Мы с этой проблемой боремся активно, насколько можем и денег на это не жалеем», - сказал он.

«Норникелю» удалось радикально решить часть проблема в Норильске и «существенно снизить выбросы в черте города». Владимир Потанин подтвердил заявленные ранее планы радикального снижения выбросов в Норильском промышленном районе. «Мы объявили и твёрдо на этом стоим, что 2023 год – это год, когда мы должны в четыре раза сократить выбросы серы в атмосферу (Норильска). Да и вообще нормализовать экологическую обстановку в Норильске», - отметил он.

Компании удаётся решать экологические вопросы даже в неблагоприятных погодных условиях. В Норильске, когда наступает полный штиль (и в воздухе начинают скапливаться вредные вещества) «Норникель» временно приостанавливает производство. «Так мы в Норильске научились предвосхищать это, научились корректировать наш производственный план», – сказал глава компании.

Для решения аналогичной проблемы на Кольской ГМК, по словам президента компании, сейчас разрабатывается комплекс мер. «Мы над этим работаем и эту проблему до конца года решим», – пообещал он. «Для нас экология – это даже больше социальный проект. Нам нужно, чтобы людям нормально жилось, чтобы у них были нормальные условия, чтобы мы не загрязняли окружающую среду», - сказал президент «Норникеля».

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