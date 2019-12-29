Владимир Путин борется с бедностью – он одобрил закон о повышении МРОТ на 850 рублей

Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении с 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей - до 12 тысяч 130 рублей в месяц, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Увеличение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 года (11 тысяч 280 рублей в месяц) составит 7,5%.

Как прописано в документе, минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года устанавливается в сумме 12 тысяч 130 рублей в месяц.