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Мурманская область. Арктика08.12.17 21:30

Владимир Путин дал старт загрузке первого танкера-газовоза на заводе «Ямал СПГ»

Сегодня президент России Владимир Путин дал старт загрузке первого танкера-газовоза на заводе «Ямал СПГ». По команде главы государства топливо начало поступать в резервуары первого в мире газовоза ледового класса Arc7 «Кристоф де Маржери».

В своём выступлении Владимир Путин подчеркнул значимость подобных проектов в решении задач, которые стоят перед страной по освоению Арктики и Северного морского пути.

«Уже сейчас маршрут на Восток показывает себя как работающий в течение шести-семи месяцев, на Запад – уже сейчас круглый год. При наличии ледокольного флота, о котором я только что сказал – а он строится, уже вводится, сейчас уже будет вводиться одно из судов на 60 мегаватт, – и дальше, с развитием этих проектов, поставки отсюда будут осуществляться круглогодично. А это означает освоение морского пути Россией на среднесрочную и длительную перспективу. Все это связано между собой и все это обеспечивает будущее России, будущее ее экономики», – сказал Владимир Путин.

По приглашению председателя правления ПАО «Новатэк» Леонида Михельсона в церемонии приняла участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Марина Ковтун отметила, что церемония загрузки первого танкера в рамках проекта «Ямал СПГ» – старт крупнейшего инвестиционного проекта, объединяющего сразу несколько регионов Арктической зоны Российской Федерации.

«Мурманская область с интересом наблюдает за реализацией проекта «Ямал СПГ». Для нас успешное и своевременное завершение проектов компании «Новатэк» имеет огромное значение», – заявила Марина Ковтун.

Напомним, на территории Мурманской области дочернее общество ПАО «Новатэк» – «Кольская верфь» реализует проект по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, который предназначен для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке СПГ и стабильного газового конденсата. Проект признан стратегическим инвестиционным проектом Мурманской области, его реализации оказывается всесторонняя государственная поддержка. Первую линию центра планируется запустить в 2019 году.

 

 

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