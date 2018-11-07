Мурманская область. Арктика07.11.18 12:40
Владимир Путин назначил бывшего замгенпрокурора Гуцана полпредом президента в СЗФО
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил полномочным представителем главы государства в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее в среду Совет Федерации освободил Гуцана от должности заместителя генпрокурора в связи с его переходом на другую работу. На этом посту Гуцан работал с 2007 года.
На должности полпреда Гуцан сменил Александра Беглова, который 3 октября был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга.
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Последние комментарии
Земеля
07.11.18 07:25
Какая-то большая страна уже проходила путь - вкладывая огромные средства в гонку вооружений. Теперь ее нет. Думаю, что и усилия этого правителя будут напрасны
Zviygincew
06.11.18 20:10
ВВП есть от кого защищаться, поэтому денег надо много. А старики - им путь на погост, что на них деньги тратить
Бывалый
06.11.18 18:16
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