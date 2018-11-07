Владимир Путин назначил бывшего замгенпрокурора Гуцана полпредом президента в СЗФО

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил полномочным представителем главы государства в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее в среду Совет Федерации освободил Гуцана от должности заместителя генпрокурора в связи с его переходом на другую работу. На этом посту Гуцан работал с 2007 года.

На должности полпреда Гуцан сменил Александра Беглова, который 3 октября был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга.