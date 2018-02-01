1 февраля глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков и председатель Совета депутатов Евгений Алексеев посетили Комплексный центр социального обслуживания населения муниципалитета. После осмотра помещений Центра состоялась беседа с директором этого социально-значимого учреждения Владимиром Бирюковым.

Центр, кроме постоянно проживающих 30 пожилых жителей Североморска и Мурманской области, обслуживает на дому 161 жителя флотской столицы. Здесь же расположен отдел реабилитации детей с ограниченными возможностями, который работает с 8.00. до 18.00.

В Центре созданы все условия для проживающих. Есть даже свой небольшой храм - Церковь преподобного Феодорита Кольского.

Владимир Бирюков провёл Владимира Евменькова и Евгения Алексеева по всем помещениям. В комнате, где постояльцы занимаются рукоделием, Владимиру Евменькову подарили оберег.

Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г.Североморск в сентябре 2017 года стал одной из площадок проведения 8-й Всероссийской конференции «Вместе ради детей. Вместе с семьей», в которой участвовали представители 13 субъектов РФ. Сувениры, изготовленные руками постояльцев Центра, разъехались по всем 13 субъектам РФ, а сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко сказала, что она приятно удивлена тем, что в Североморске создан такой Центр.

КЦСОН выиграл грант в размере 1,5 миллиона рублей, который будет направлен на создание детской площадки для детей с ограниченными возможностями.

Владимир Евменьков, Евгений Алексеев и Владимир Бирюков обсудили проблему обеспечения людей с ограниченными возможностями и престарелых услугами «Социального такси». Этот вопрос будет обсуждаться 2 февраля в администрации ЗАТО г.Североморск с участием предпринимателей. На совещание приглашен и Владимир Бирюков.

Владимир Евменьков выразил слова благодарности сотрудникам КЦСОН за их работу по оказанию помощи пожилым и детям с ограниченными возможностями. Он назвал содержание помещений центра близким к идеальному.

Евгений Алексеев напомнил, что КЦСОН был создан в 1997 году, первым в Мурманской области.

Владимир Бирюков отметил тесное сотрудничество Центра с управлением образования, Управлением культуры, отделом по делам молодежи, физической культуры и спорта, волонтерами и предпринимательским сообществом.

Он обратился с просьбой к главе ЗАТО г.Североморск установить на повороте центральной дороги Североморска-1 указатель «Комплексный центр», помочь в обустройстве прилегающей территории и посадке зеленых насаждений.

Владимир Евменьков предложил провести эту акцию 12 июня, в День России с привлечением жителей, волонтеров, постояльцев Центра.

Владимир Евменьков, Евгений Алексеев и председатель КРГХ Александр Савченко обсудили вопрос сноса трёх нежилых зданий, которые расположены рядом с КЦСОН. Если будет утверждён проект строительства детского садика в Североморске-1, то работы будут выполнены в рамках формирования пятна застройки, если нет, то придётся изыскивать средства местного бюджета.