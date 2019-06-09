Владыка морей и океанов Нептун поздравил экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» с первым переходом через экватор

8 июня на фрегате «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» состоялись торжественные мероприятия по случаю первого пересечения кораблём экватора. По флотской традиции на борту прошёл шуточный театрализованный праздник с участием владыки морей и океанов Нептуна, который поздравил экипаж с переходом из Северного в Южное полушарие Земли и провёл обливание всех участников забортной морской водой.

Мероприятие проходило на вертолётной площадке фрегата. Температура окружающего воздуха во время проведения представления составляла +28 градусов по шкале Цельсия. Вода была холоднее всего на пару градусов.

Выполняющий задачи дальнего похода отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» продолжает движение к берегам Южной Америки. На следующей неделе североморцы совершат деловой заход в одну из стран на западном побережье континента.

Как сообщает пресс-служба СФ, фрегат вышел в первый в своей истории дальний поход 26 февраля. На сегодня корабль прошёл более 24,5 тысяч морских миль, выполнил несколько общекорабельных учений оборонительного и спасательного характера, а также совершил деловые заходы в Джибути и на остров Шри-Ланка для пополнения запасов и отдыха экипажа.

В конце апреля фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 70-летию военно-морских сил Народной освободительной армии Китая, после чего совершил заход в главную базу Тихоокеанского флота – Владивосток, где встретил День Великой Победы.