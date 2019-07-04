Мурманчан предостерегли от иллюзии, будто любой поставленный ими вопрос будет немедленно решёнКилометры дорог становятся дороже, но и лучше - Минтранс
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика04.07.19 09:37

Власти и бизнес спорят об «оприборивании граждан»

Вчера на заседании комиссии РСПП по ЖКХ представители Минстроя и Минэкономразвития и участники рынка обсуждали судьбу индивидуальных приборов учёта тепла.

Ранее Минстрой предложил отменить обязательную установку индивидуальных тепловых счётчиков в новостройках (норма действует с 2012 года), объяснив это невозможностью даже при их наличии определить фактически потребленный объём  энергии: при снижении температуры в соседних помещениях для поддержания привычной температуры требуется большее количество тепла. Теперь ведомство предлагает оставить решение об установке счётчиков за гражданами, пишет «Коммерсант».

Позицию Минстроя участникам заседания вчера представила глава департамента развития ЖКХ Светлана Никонова, сразу заявившая, что «оприборивание граждан любым путем «неприемлемо для решения задачи повышения энергоэффективности». Приоритетом, по её словам, должна быть установка общедомовых приборов учёта и расчёт распределения поставленного тепла внутри дома.

Ранее схожие идеи высказывал Центр стратегических разработок, предлагавший снизить государственное влияние на ЖКХ и стимулировать самих жильцов к самостоятельной модернизации их недвижимости, в том числе к повышению её энергоэффективности.

Категорически против отмены счётчиков вчера выступило Минэкономразвития, настаивавшее на последовательности политики в части энергосбережения и повышения энергоэффективности жилья. Глава профильного департамента Минэкономразвития Дмитрий Денисов оценил экономию от использования индивидуальных приборов учёта в 20%. Впрочем, ведомство предлагает пойти даже дальше - рассмотреть вопрос об их обязательной установке и во «вторичном» жилом фонде.

Разошлись и мнения представителей отрасли. Глава правления Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая отметила, что за годы реализации закона «Об энергоэффективности» (с конца 2009 года) «мало где достигнут необходимый уровень приборности» (в особенности по теплу и воде). «Если мы хотим решать проблему энергоэффективности, давайте начинать с экономических стимулов», - предложила она.

Генеральный директор ООО «Данфосс» Михаил Шапиро высказал мнение, что индивидуальный учёт в новом строительстве всё же должен быть обязательным - такая модель позволяет снизить нагрузку на теплоснабжающие компании, «иначе 30% тепла выбрасывается».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаС передачей отраслевых учебных заведений в ведение Минобрнауки снижается уровень подготовки специалистов по морским специальностям
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееРоссия одна, а кандидаты разные
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Мария
02.07.19 22:04
Прямая линия помогает решить вопросы, на которые не обращали внимания местные чиновники. А к кому надо обратиться, чтоб, наконец, услышали и решили проблему с бесконечным ростом цен? Ни к кому. Пра
Комментарий к новости:Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин
Иван Чернов
24.06.19 12:56
И главное, что этому залётному господчику никто не возражает! А что мы будем делать, когда нам потребуются специалисты других профессий? Квартир то уже не будет! А это наступит быстро.
Комментарий к новости:Медики Мурманской области смогут приватизировать служебные квартиры
Арсен
23.06.19 16:55
ВВП уже 19 раз проводит прямые линии, которые незаметно для россиян превратились в многоточие!
Комментарий к новости:Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире11:10«Рамки закона». Тематическая программа (12+)11:40«Камилла Клодель, 1915». Художественный фильм (16+)13:10«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики подымают цены на бензин, на АЗС стараются их сдержать-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 27 копеек, евро – почти на 20 копеек-PRO ЭнергетикуКольская АЭС в июне выработала 609,4 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХВласти и бизнес спорят об «оприборивании граждан»-PRO Нефть и газНа форуме «Судостроение в Арктике» вспомнили о Штокмановском месторождении-PRO Законы«Электронный бюллетень» и «Информационный бюллетень «Ведомости Мурманской областной Думы» будут содержать все нормативные правовые акты региональной власти
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
20.06.19: 20 июня состоялась «прямая линия» Президента РФ Владимира Путина. Что Вы вынесли по её итогам?Проголосовало: 287 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика