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Мурманская область. Арктика24.10.18 13:46

Власти Кировска хотят научить квартиросъёмщиков и собственников жилья контролировать качество обслуживания домов

Сегодня глава администрации Кировска Юрий Кузин рассказал журналистам местных СМИ о том, каким образом муниципалитет намерен исправлять ситуацию с огромными перерасчётами за тепло, сообщает «ХибИнформБюро». Не так давно кировчане получили корректировочные счета за последний отопительный сезон; у некоторых собственников жилья суммы корректировок исчисляются десятками тысяч рублей. О том, что это рано или поздно произойдёт, было известно ещё в начале июня. Но народное возмущение сильнее всего проявилось сейчас, когда квитанции оказались в почтовых ящиках.

- Корректировка была произведена по 150 домам, причём у отдельных квартиросъёмщиков её сумма превышает пятьдесят тысяч рублей, - сообщил Юрий Кузин. - Это, конечно, полное безобразие и демонстрация крайне равнодушного отношения к жителям города. Уже разработан комплекс мер, направленных не только на решение проблемы, но и на её предотвращение в будущем.

На днях Юрий Кузин осмотрел самые «проблемные» дома - те, где суммы корректировок оказались запредельными. 21 такой дом находится в ведении «Кировского жилсервиса», 5 - «Кировской горэлектросети», 3 - УК «Партнёр плюс».

- Визуальный осмотр этих домов свидетельствует об отсутствии теплоизоляции, приборов учёта и даже замков на дверях подвальных помещений, - прокомментировал сити-менеджер. - Вентиляционные окна не закрыты, розливы на чердаках не имеют даже признаков теплоизоляции. Фактически жители этих домов зимой отапливают улицу, отсюда и такие суммы в квитанциях.

Глава администрации подчеркнул: ему особенно досадно, что пять «проблемных» домов обслуживает муниципальная управляющая компания «Кировская горэлектросеть». Впрочем, Юрий Кузин пообещал: если вина УК будет доказана документально по результатам комиссионного обследования, оплату перерасчёта «Горэлектросеть» возьмёт на себя.

- Что касается других управляющих компаний, у них иная форма собственности, и приказать мы им не можем, - сказал он. - Но будем пытаться вести переговоры, как-то воздействовать. Ведь тариф на обслуживание - он немаленький. Возникает вопрос: куда уходят эти деньги?

Городская администрация совместно с представителями УК уже разработала план действий по устранению выявленных недостатков в «проблемных» домах. Юрий Кузин, впрочем, напомнил: проявлять активность надо и самим жильцам.

- Нужно спрашивать с управляющей компании, на что тратятся деньги, и требовать выполнения необходимых работ, - посоветовал кировчанам Юрий Александрович. - В ближайшее время, уже 1 ноября, мы запустим под эгидой администрации программу повышения коммунальной грамотности населения. Очень хотелось бы, чтобы хотя бы один активный человек от каждого дома принял в ней участие. Эта программа составлена на основе наиболее острых тем в сфере ЖКХ. Наша задача - научить квартиросъёмщиков и собственников жилья контролировать качество обслуживания дома, понимать суть происходящих процессов. Мы должны сделать владельцев жилья эффективными собственниками, чтобы они не только оплачивали счета, но и могли обоснованно потребовать от коммунальных предприятий качественного выполнения работ.

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