Власти Мурманска прорабатывают вопрос обеспечения школьников начальных классов бесплатным горячим питанием

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетили МАУО «Центр школьного питания», которое обеспечивает завтраками и обедами мурманских школьников.

На предприятии готовят полуфабрикаты, которые доводят до степени готовности уже на пищеблоках в школах.

В образовательных учреждениях города ежедневно питаются более 26 тысяч детей. Меню по-прежнему контролируется родительскими комитетами, педагогическими комиссиями. Сотрудники Центра школьного питания изучают и мнение самих ребят, стараются учитывать их пожелания. В рацион обязательно включены овощи, фрукты, кисломолочная продукция.

– В 2011 году было принято решение об изменении организации питания в школах, лицеях и гимназиях, – напомнил Андрей Сысоев. – Тогда проблема питания школьников в городе была очень острой. Поставщика выбирали в каждой школе по конкурсу – выигрывали те, кто называл самую низкую цену. Муниципалитет нашел способ взять решение этого социально значимого вопроса под свой контроль. Чтобы исправить ситуацию, было создан этот центр.

– Важно сказать о задачах, – подчеркнул Евгений Никора. – Одна из них, сформулированная президентом в послании к Федеральному Собранию – обеспечение детей с 1-го по 4-й классы бесплатным горячим питанием. Мы это сделаем. То, что в Центре создано, позволяет решать и текущие задачи, и заглядывать в перспективы. Но для этого потребуется дополнительное финансирование, над чем мы сейчас и работаем.

Также глава администрации города Мурманска Евгений Никора оценил качество приготовленного обеда в школе № 5.

Школьная столовая начинает работать с раннего утра, и процесс здесь не останавливается практически целый день. Учащихся – более 900 человек, и практически все они завтракают и обедают в образовательном учреждении, – рассказала директор школы № 5 Ирина Ускова. – Родители учеников могут осуществлять общественный контроль вкуса и качества школьного питания.