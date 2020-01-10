Власти Мурманской области поддержали инициативу ОНФ о создании в областном центре игровой площадки для детей с инвалидностью

Министерство образования и науки Мурманской области поддержало рекомендованный ОНФ проект о создании в областном центре игрового комплекса «Сияние Севера. Доступная среда», ориентированного, в первую очередь, на детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Ранее в адрес главы региона общественниками было направлено обращение с просьбой оказать содействие в реализации соответствующей инициативы.

Автором проекта стала Екатерина Лупандина – член команды стратегического проекта Мурманского арктического государственного университета (МАГУ) «Креативный город – территория развития», основной задачей которого является установление диалога с профессиональными сообществами, городскими и региональными властями и широкой аудиторией для создания креативных площадок по благоустройству городской среды и формирования образа будущего Мурманска и области.

В ответном письме региональные власти предложили совместно определить место размещения детской площадки на территории Мурманска для её строительства в 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, в Министерстве образования и науки Мурманской области посчитали необходимым рассмотреть варианты размещения подобных детских площадок в других населённых пунктах региона, а также использования отдельных её элементов на территориях существующих и проектируемых игровых комплексов.

«Создавая комфортную городскую среду в каждом городе региона, крайне важно учитывать потребности в социальной адаптации детей с особенностями развития, в том числе, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата и передвигающихся на коляске, - отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мурманской области, руководитель общественной организации детей с инвалидностью и их родителей «Дети-ангелы Мурмана» Оксана Кошевич. - Этот проект интересен еще и тем, что в его разработке приняли участие выпускники и студенты МАГУ, будущие профессиональные кадры нашего региона, проявляющие креативность, неформальный подход к любому общественно значимому делу, а главное – заинтересованность в развитии культуры инклюзии в обществе. Поддержать их инициативы также важно!»