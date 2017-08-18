Власти Норвегия задержали судно «Arctic Sunrise»

Норвежские власти задержали корабль «Arctic Sunrise» (памятный нам по попытке экологов проникнуть на буровую платформу «Приразломная» в 2013 году), который принадлежит организации «Greenpeace». Причина задержания - акция протеста против добычи нефти. На борту корабля находились, помимо членов экипажа, 35 активистов, в том числе россиянка Татьяна Васильева.

Акция протеста проходила в охранной зоне нефтяной платформы «Songa Enabler» компании «Statoil» в Баренцевом море, говорится в сообщении «Гринпис России».

Поводом для протеста стало решение Норвегии расширить добычу нефти в Арктике. Активисты остановили работу буровой установки на несколько часов. Они планировали передать на платформу обращения с требованиями прекратить бурение.

«Норвегия должна услышать их голоса и отозвать лицензии на бурение. Важно понимать, что разливы нефти не знают государственных границ. В случае аварии на норвежской платформе в зону загрязнения попадет и российская территория», - отметила Васильева.