Власти посёлка Молочный Кольского убрали несанкционированные свалки, обнаруженные членами ОНФ
Муниципальные власти посёлка Молочный Кольского района Мурманской области после обращения активистов ОНФ ликвидировали несанкционированные свалки в районе озера Окуневка вдоль лесной дороги и за канализационными очистными сооружениями одного из предприятий.
«Мы постоянно работаем над выявлением свалок, ликвидируем их сами либо обращаемся в муниципальные и региональные органы власти. И они нас слышат. Только в этом году таких свалок ликвидировано более 30. Отрадно, что и в данном случае муниципалитет проделал большую работу, при этом привлекая молодёжь посёлка», – подчеркнул член регионального штаба Максим Сахневич.
В общей сложности муниципалитетом было убрано
«Наша работа ведётся в этом направлении постоянно, у нас очень много активных людей, которые считают, что Мурманская область должна избавится от свалок и стать чище. Мы рады, что органы власти идут навстречу активистам ОНФ, как и в этом конкретном случае», – подчеркнул член регионального штаба ОНФ, руководитель региональной площадки «Экология» Андрей Антонов.