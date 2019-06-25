Власти посёлка Молочный Кольского убрали несанкционированные свалки, обнаруженные членами ОНФ

Муниципальные власти посёлка Молочный Кольского района Мурманской области после обращения активистов ОНФ ликвидировали несанкционированные свалки в районе озера Окуневка вдоль лесной дороги и за канализационными очистными сооружениями одного из предприятий.

«Мы постоянно работаем над выявлением свалок, ликвидируем их сами либо обращаемся в муниципальные и региональные органы власти. И они нас слышат. Только в этом году таких свалок ликвидировано более 30. Отрадно, что и в данном случае муниципалитет проделал большую работу, при этом привлекая молодёжь посёлка», – подчеркнул член регионального штаба Максим Сахневич.

В общей сложности муниципалитетом было убрано 40 куб. метров несанкционированных отходов (досок, кирпичей, мешков с мусором, древесных плит, фанеры). Убранный мусор был вывезен на полигон твёрдых коммунальных бытовых отходов для утилизации.

«Наша работа ведётся в этом направлении постоянно, у нас очень много активных людей, которые считают, что Мурманская область должна избавится от свалок и стать чище. Мы рады, что органы власти идут навстречу активистам ОНФ, как и в этом конкретном случае», – подчеркнул член регионального штаба ОНФ, руководитель региональной площадки «Экология» Андрей Антонов.