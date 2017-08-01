Вместе делаем Кольский полуостров чище

С 29 по 30 июля на полуостровах Рыбачий и Средний, а также на прилегающей территории вдоль р.Титовка, состоялся субботник в рамках волонтерской акции «Для природы важен каждый». Организатором мероприятия совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области выступил руководитель проекта «Просторы Кольского полуострова» Артур Шинкарук.

В мероприятии приняли участие 36 волонтеров, в число которых вошли представители администрации Кольского района и областного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ввиду отсутствия развитой дорожной инфраструктуры на территорию полуостровов с целью сбора мусора и его последующего вывоза отправились участники, прибывшие на своем высокопроходимом автотранспорте.

Также к участию было привлечено более 30 любителей путешествовать по нетронутым просторам Кольского полуострова. При въезде на особо охраняемую природную территорию (ООПТ) – природный парк «Полуострова Рыбачий и Средний» был организован пункт сбора мусора, посетителям раздавались мешки и перчатки, а также специальные тематические буклеты «Памятка посетителям ООПТ регионального значения Мурманской области», изданные Министерством при поддержке Кольского центра охраны дикой природы.

Соблюдение указанных в буклете правил поведения в природе равноценно важно как при нахождении в границах заповедного мира, так и за его пределами. Везде, где оказывается человек, есть то, что нуждается в его защите.

Несмотря на погодные условия, участниками акции собрано свыше 15 куб. метров отходов.