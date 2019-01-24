Вместе мы делаем Мурманск лучше

Сегодня в Мурманской детской театральной школе состоялось открытие выставки городских достижений «Вместе сделали». Это своего рода наглядное представление позитивных изменений, которые происходят в Мурманске, в самых разных сферах жизни города. Презентовал выставку глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

С инициативой создания экспозиции выступили мурманчане. Напомним, на декабрьском заседании городского Общественного Совета участники предложили Андрею Сысоеву сделать наглядными результаты работы, чтобы все жители Мурманска могли увидеть то, что сделано в городе за последние годы.

— Название выставки неслучайно — мы, мурманчане, вместе работаем на благо города-героя, — отметил Андрей Сысоев. — Человеческая память так устроена, что часто мы что-то забываем. Например, мало, кто сегодня может назвать адрес первого дома, построенного по программе расселения ветхого и аварийного жилья. А это улица Аскольдовцев, 7. И таких моментов, которые, нам с вами приятно вспомнить, очень много.

Выставка затрагивает различные сферы жизни Мурманска: благоустройство, развитие дополнительной инфраструктуры, реконструкция парков и скверов, модернизация и строительство спортивных объектов, успехи мурманского образования.

Так, один из стендов рассказывает о 136 детских и спортивных площадках, построенных в столице Заполярья за последнее время. Благодаря этому в Мурманске активно реализуется проект «Спорт рядом с домом». В соревнованиях «Родной двор – родной город» ежегодно участвует порядка 5 тысяч человек. Популяризация здорового образа жизни проявляется и в строительстве крупных объектов: реконструирован стадион «Льдинка», спорткомплекс «Авангард» еженедельно посещают тысячи мурманчан. Открыта первая в городе освещенная лыжная трасса «Снежинка». Яркими примерами являются физкультурно-оздоровительные комплексы в жилом районе Росляково и на улице Капитана Копытова. В 2018 году Ленинский округ города-героя пополнился новой многофункциональной площадкой на улице Аскольдовцев.

Ознакомиться с выставкой мурманчане могут в Мурманской детской театральной школе.