Уникальный шоу-конкурс «Бешеная пила» пройдёт в Кировске 27 январяСоветские энергоблоки на Кольской АЭС ещё долго послужат новой России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика24.01.19 14:51

Вместе мы делаем Мурманск лучше

Сегодня в Мурманской детской театральной школе состоялось открытие выставки городских достижений «Вместе сделали». Это своего рода наглядное представление позитивных изменений, которые происходят в Мурманске, в самых разных сферах жизни города. Презентовал выставку глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

С инициативой создания экспозиции выступили мурманчане. Напомним, на декабрьском заседании городского Общественного Совета участники предложили Андрею Сысоеву сделать наглядными результаты работы, чтобы все жители Мурманска могли увидеть то, что сделано в городе за последние годы.

— Название выставки неслучайно — мы, мурманчане, вместе работаем на благо города-героя, — отметил Андрей Сысоев. — Человеческая память так устроена, что часто мы что-то забываем. Например, мало, кто сегодня может назвать адрес первого дома, построенного по программе расселения ветхого и аварийного жилья. А это улица Аскольдовцев, 7. И таких моментов, которые, нам с вами приятно вспомнить, очень много.

 Выставка затрагивает различные сферы жизни Мурманска: благоустройство, развитие дополнительной инфраструктуры, реконструкция парков и скверов, модернизация и строительство спортивных объектов, успехи мурманского образования.

Так, один из стендов рассказывает о 136 детских и спортивных площадках, построенных в столице Заполярья за последнее время. Благодаря этому в Мурманске активно реализуется проект «Спорт рядом с домом». В соревнованиях «Родной двор – родной город» ежегодно участвует порядка 5 тысяч человек. Популяризация здорового образа жизни проявляется и в строительстве крупных объектов: реконструирован стадион «Льдинка», спорткомплекс «Авангард» еженедельно посещают тысячи мурманчан. Открыта первая в городе освещенная лыжная трасса «Снежинка». Яркими примерами являются физкультурно-оздоровительные комплексы в жилом районе Росляково и на улице Капитана Копытова. В 2018 году Ленинский округ города-героя пополнился новой многофункциональной площадкой на улице Аскольдовцев.

Ознакомиться с выставкой мурманчане могут в Мурманской детской театральной школе.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТриллионами выложат Северный морской путь
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...«Антивирус» в погонах
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Реалист
24.01.19 10:19
Мурманский депресняк. Больше писать не о чем.
Комментарий к новости:Юные мурманчане планируют осваивать Луну и Марс
наташа
24.01.19 10:12
Здравствуйте,скажите пож-та, кто должен утеплять пол на 1 этаже: собственник или управляющая компания *** Ответить однозначно на Ваш вопрос невозможно, так как, если конструкция полов соответствует
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
николай
23.01.19 08:16
взяли бы с веллером и ковтун метелки было бы лучше
Комментарий к новости:Вопросы ЖКХ, состояния дорог и вывоза мусора – самые важные темы пресс-конференции главы администрации Мурманска
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире15:45Городские хроники (6+)16:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)16:25«Еда по правилам и без». ТВ-шоу (12+)
-PRO ДеньгиДекабрьские лидеры по росту цен в Мурманской области: свежие огурцы, моющие средства и авиабилеты-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 36 копеек, доллара – на 33 копейки-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области вновь отстоял в Верховном суде Российской Федерации интересы потребителей региона-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 января-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыМинтруд пожалел родителей, потерявших сына или дочь на производстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовало: 352 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика