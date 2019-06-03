3 июня передвижная детская библиотека побывала в детском саду № 82 Мурманска. Сотрудники отдела библиотечного обслуживания дошкольников Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой провели для его воспитанников летний праздник «Вместе весело играть», посвященный Дню защиты детей.

47 маленьких участников вместе с библиотекарями отправились в страну игр и веселья. На пути детвору поджидали самые разные испытания. Участники проявили свои умения в занимательных речевых играх «Всем – здравствуйте!» и «Кто из вас?», в конкурсе «Весёлые капитошки». Малышей привела в восторг игра - превращение в книжки «Угадай кто?». Дети дружно исполнили танец «Какого цвета лето» и приняли активное участие в конкурсе-эстафете «Шустрые пингвины», игре «Конфеты» и подвижной игре «Рыбак и рыбки». В заключение праздника с большим удовольствием ребята станцевали Ламбаду и угостились конфетами.

Библиотекари пожелали всем ярких улыбок и отличного настроения на целое лето, а также отличного отдыха с хорошими книгами.