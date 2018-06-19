«Вместе весело играть!» - передвижная детская библиотека посетила Полярный

18 июня передвижная детская библиотека посетила детский оздоровительный лагерь «Солнечный» в городе Полярном. Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки провели для детей праздник под солнечным небом.

Игровая развлекательная программа «Вместе весело играть!» началась с того, что все радостно поздоровались друг с другом и со всем вокруг: солнцем, небом, ветерком, травкой, цветочками. Затем сделали веселую зарядку. В ходе программы участники с легкостью смогли прочитать ребусы, отгадали загадки, ответили на вопросы викторины, показали быстроту и ловкость в эстафетах и конкурсах.

В заключение праздника ребята нарисовали солнечный город с домами, парками, игровыми площадками. А вдохновило их полярное летнее солнце и пушистые облака на синем небе.