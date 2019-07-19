Вместо наследства в 1,8 млн рублей мошеннику достались 10 месяцев лишения свободы

Октябрьский районный суд г. Мурманска вынес обвинительный приговор в отношении 20-летнего жителя Белгорода, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Установлено, что подсудимый и неустановленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств, находящихся на расчетных счетах открытых в банке на имя мурманчанина, 1929 года рождения, умершего в сентябре 2013 года. Имущество являлось выморочным и принадлежало Российской Федерации на правах наследования по закону.

На территории Октябрьского административного округа г. Мурманска, подсудимому было передано подложное свидетельство о праве на наследство по закону, согласно которому подсудимый является наследником имущества умершего мужчины, состоящего из денежных вкладов, находящихся на шести банковских счетах со всеми причитающимися процентами и компенсациями.

5 декабря 2018 года, находясь в одном из офисов Мурманского отделения ПАО «Сбербанк», молодой человек предъявил сотруднику банка заведомо подложное свидетельство о праве на наследство по закону и высказал заведомо незаконное требование выполнить перевод всех денежных средств со всех счетов в общей сумме более 1,8 млн рублей.

Однако довести свои преступные действия до конца участники преступления не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку администратор смены проверила подлинность предъявленного свидетельства о праве на наследство по закону, в результате чего установила, что данное свидетельство является подложным, в связи с чем банковские операции по переводу денежных средств были отменены, а злоумышленник был задержан сотрудниками полиции.

Суд с учёом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.