Вместо рублей - доллары. Жителю Североморска грозит 2 года лишения свободы

20 сентября 2018 года в результате ошибки инкассаторов, в один из банкоматов, расположенных на ул. Душенова в городе Североморске, в отделение для купюр достоинством 500 рублей, были помещены купюры, достоинством 100 долларов США.

Житель города Североморска, при снятии в указанном банкомате 500-рублевой купюры, обнаружил, что на его запрос о выдаче, банкомат выдает купюры достоинством 100 долларов США. Мужчина, осознав банковскую ошибку, начал проводить операции по обналичиванию со своей банковской карты денежных средств, вводя запросы о выдаче 500-рублевых купюр.

Таким образом, мужчина произвел 20 операций по обналичиванию денежных средств, в результате чего незаконно получил 20 купюр, достоинством 100 долларов США каждая, причинив банку ущерб на сумму 134019 рублей 60 копеек

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.