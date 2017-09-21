Вместо тепла - гудки в телефонной трубке, или Активисты ОНФ обеспокоены качеством отопительного сезона в Мурманской области

В региональное отделение ОНФ продолжают поступать жалобы на отсутствие тепла в ряде домов Мурманской области и заполярного центра в частности, несмотря на то, что официально отопительный сезон в Мурманске начался 12 сентября. И если раньше низкую температуру в некоторых квартирах можно было списать на процесс регулировки, то с 19 сентября речь идёт уже о нарушениях.

По словам жителей, беспокойство вызывает и неопределенность – до управляющих компаний, в единую дежурно-диспетчерскую службу 051 и на горячую линию в ГЖИ дозвониться могут только крайне терпеливые. В рамках мониторинга «Неотопительный сезон» в ходе рейда по мурманским домам активисты ОНФ выявили, что спустя неделю после старта отопительного сезона не было тепла по следующим адресам: ул. Книповича, 21 и 61/2, Александрова, 20, Челюскинцев, 21в, Самойловой, 1 и 6, Бабикова, 6, Зои Космодемьянской, 33, Ломоносова, 2, Свердлова 12/1, Павлова 42/20 и 59, Полухина, 3, Невского 69/51, пр. Кольский, 104/3, Ледокольный, 31 и др. И это при том, что ночью температура воздуха опускается до отметки в 3 градуса.

В доме № 6 по ул. Самойловой, который находится в центре города и обслуживается ООО «ЖЭК», батареи холодные по сей день.

«Прежде всего, нужно обязательно звонить в УК, но ждать, что дома сразу станет тепло, увы, не приходится. Инженерные коммуникации в большинстве городов сильно изношены и не могут справляться с нагрузкой. Они давно требуют не ремонта, а полного переоборудования. К сожалению, аварийный ремонт на теплосетях давно заменил собой профилактические работы, но положительного результата он дать не может. Если УК не реагирует, фиксируем факт отклонения от нормативной температуры в акте и пишем претензию в управляющую компанию. Если снова тишина, обращаемся в ГЖИ, Роспотребнадзор и прокуратуру, ну и последняя инстанция – уже суд. Мы просим надзорные органы оперативно реагировать на все обращения граждан, а ГЖИ, пообещавшую подходить к нарушениям жётко, а злостных нарушителей даже лишать лицензий – сдержать слово!», - сказала эксперт ОНФ, специалист в сфере ЖКХ в Мурманской области Евгения Луковицкая.

Впрочем, далека от идеала не только ситуация с отоплением. Для жителей дома № 1 по ул. Зои Космодемьянской эта проблема не единственная: люди жалуются на наличие щелей в оконных рамах в подъездах, старые окна и отсутствие уплотнительных лент во входных дверях. На Подстаницкого, 4 по состоянию на 18 сентября тепла также не было. Активисты ОНФ обратили внимание на выбитые стекла в рамах, некоторые – заколочены. По словам жильцов, в одном из подъездов две недели текла труба, итог – сырые стены и пузырящаяся штукатурка. В подъездах нет электричества. Соответственно, не работает и домофон.

«Коммунальные службы никогда не забывают присылать квитанции об оплате, но о том, что в домах должно быть тепло и комфортно, вспоминают не всегда. Так, в доме 16/32 на ул. Миронова отопление дали только после того, как я по просьбе жильцов лично обратилась в ГЖИ. К сожалению, современные реалии таковы, что люди вынуждены бороться за свои права. Наша задача – помочь им в этом. Мы призываем ответственных лиц незамедлительно устранить нарушения и обращаемся в прокуратуру с просьбой разобраться в изложенных проблемах и принять меры реагирования в отношении виновных», - сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мурманской области Лариса Круглова.