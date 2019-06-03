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Мурманская область. Арктика03.06.19 16:12

Вместо ворот в Арктику Териберке готовят участь центра арктической кухни

Мурманская область станет активным участником нового сезона федерального проекта «Гастрономическая карта России». Об этом сегодня на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», которая проходила в режиме видеосвязи, сообщили в правительстве Мурманской области.

Глава региона представил экспертам и журналистам план по развитию гастрономического туризма в Мурманской области. В частности, он сообщил, что «попробовать Север на вкус» северяне и гости региона смогут на V Арктическом фестивале в посёлке Териберка, который пройдёт 13 и 14 июля. На двухдневный фестиваль в Мурманскую область прибудут фудтраки специальной серии «Гастрономическая карта России». В зоне народной дегустации участников и гостей праздника будут угощать блюдами из местных продуктов и пирогами из мобильной русской печи.

«Мы ставим перед собой амбициозную задачу – стать центром арктической кухни. На первом этапе в рамках фестиваля в Териберке запустим лабораторию арктической и северной кухни, где создадим новый бренд гастрономического туризма – «Арктический завтрак». Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому приглашаю всех посетить наш уникальный регион», – подчеркнул врио губернатора.

Мурманская область участвует в проекте «Гастрономическая карта России» второй год. Как прозвучало в ходе пресс-конференции, по итогам уже стартовавших мероприятий федерального проекта узнаваемость региона выросла на 25%.

В марте 2019 года команда поваров из Мурманской области в составе федерального проекта «Гастрономическая карта России» приняла участие в крупнейшей отраслевой выставке METRO EXPO 2019 в Москве. В самом высоком ресторане Европы «Ruski» в честь открытия «Недели Мурманской области» состоялся галаужин. Затем в течение семи дней гости ресторана знакомились со специальным меню северной кухни – было заказано более 1000 блюд, в том числе более 300 порций знаменитой трески «Северное сияние».

Одним из самых заметных мероприятий «Гастрономической карты России» прошлого сезона на территории Мурманской области стал Первый арктический мобильный фестиваль региональной кухни «Вкус Арктики», который состоялся в декабре 2018 года в Кировске.

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