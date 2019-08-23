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Мурманская область. Арктика23.08.19 09:45

ВМФ России в 2020 году пополнится шестью подлодками

Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году впервые за 28 лет получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

«Согласно контрактам, «Севмаш» в 2020 году должен сдать флоту первую серийную подлодку проекта 955А «Князь Олег» и первую серийную проекта 885М «Новосибирск». Также «Севмаш» сдаст ВМФ головную субмарину проекта 885М «Казань» и атомную подлодку спецназначения «Белгород» проекта 09852», - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что «Белгород» поступит в ведение главного управления глубоководных исследований Минобороны без подводных аппаратов «Посейдон», так как их испытания ещё не завершатся.

В свою очередь «Адмиралтейские верфи», рассказал собеседник, сдадут ВМФ две дизель-электрические подлодки: «Волхов» проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 «Кронштадт», но с обычной, а не воздухонезависимой энергетической установкой.

До конца этого года ВМФ планируется сдать две подлодки. В июне гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил, что до конца 2019 года флоту передадут головную подлодку проекта 955А «Князь Владимир». В марте глава «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков проинформировал, что в этом году заказчику будет передана первая подлодка для Тихоокеанского флота проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что до конца года флоту поступят три подлодки - дизельная и две атомные. Как пояснил ТАСС другой источник в оборонке, «одной из атомных субмарин должна была стать «Казань», но её сдача сместилась на 2020 год».

 

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