Внесены изменения в перечень причалов филиала ФГУП «Росморпорт» в морском порту Мурманск

Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт» уведомляет об изменении в перечне причалов филиала в морском порту Мурманск, предоставляемых заинтересованным организациям для безопасной стоянки судов без проведения на них погрузочно-разгрузочных работ.

Вместо причала № 16 в морском порту Мурманск филиал имеет возможность предоставить судовладельцам для безопасной стоянки судов причал № 5 Угольной базы, который имеет длину 165 метров и объявленные глубины у причальной стенки от 7 метров (на участке длиной 10 метров ) до 8,8 метра (на участке длиной 155 метров ).