Мурманская область. Арктика24.01.19 08:20
Вместо причала № 16 в морском порту Мурманск филиал имеет возможность предоставить судовладельцам для безопасной стоянки судов причал № 5 Угольной базы, который имеет длину
165 метров и объявленные глубины у причальной стенки от 7 метров (на участке длиной 10 метров) до 8,8 метра (на участке длиной 155 метров).
Внесены изменения в перечень причалов филиала ФГУП «Росморпорт» в морском порту Мурманск
Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт» уведомляет об изменении в перечне причалов филиала в морском порту Мурманск, предоставляемых заинтересованным организациям для безопасной стоянки судов без проведения на них погрузочно-разгрузочных работ.
Вместо причала № 16 в морском порту Мурманск филиал имеет возможность предоставить судовладельцам для безопасной стоянки судов причал № 5 Угольной базы, который имеет длину
Комментарии
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николай
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Сергей
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