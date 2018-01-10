Внесены изменения в правила компенсации проезда к месту отдыха и обратно

Об изменениях в правила компенсации проезда к месту отдыха и обратно для работников Территориального фонда обязательного медицинского страхования и организаций, финансируемых из средств областного бюджета, сообщает комитет по труду и занятости населения Мурманской области.

28 декабря 2017 года подписано постановление правительства Мурманской области 638-ПП «О внесении изменений в Положение о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Мурманской области или организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств областного бюджета, и неработающим членам их семей».

Новая редакция Положения разработана с учётом анализа правоприменительной практики, отраслевых нормативных правовых актов.

Изменения касаются списка организаций, в которых можно произвести отметку в отпускном удостоверении. Также расширен перечень документов, необходимых для компенсации стоимости проезда к месту отдыха неработающим членам семьи работника. Кроме того, в число лиц, которым компенсируется проезд к месту отдыха и обратно, вошли и опекаемые несовершеннолетние дети. В целях единообразного подхода к оплате проезда работников в случае проведения ими отпуска за пределами территории РФ разработан перечень ближайших к государственной границе РФ по линии следования воздушного судна российских аэропортов, открытых для международного сообщения, до которых компенсируется стоимость перелета.

Во избежание спорных ситуаций комитет по труду и занятости населения Мурманской области рекомендует руководителям организаций заблаговременно ознакомить своих работников с новой редакцией Положения.