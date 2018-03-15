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Мурманская область. Арктика15.03.18 07:30

Внешнеторговый оборот Мурманской области с Норвегией в 2017 году вырос на 34,5%

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун провела встречу со статс-секретарем министерства торговли, промышленности и рыболовства Норвегии Роем Ангельвиком. Господин Ангельвик возглавляет представительную норвежскую делегацию, которая завтра примет участие в заседании рабочей группы по межрегиональному и приграничному сотрудничеству Межправительственной Российско-Норвежской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Мурманская область традиционно открыта для трансграничного диалога, в 2018 году взаимодействие должно стать особо насыщенным. Это год сразу нескольких юбилеев – 80-летия со дня образования Мурманской области, 25-летия со дня подписания Киркенесской декларации и 30-летия со дня подписания соглашений об установлении дружественных связей между Мурманской областью, губерниями Финнмарк и Тромс, отметила Марина Ковтун, приветствуя участников встречи.

Норвегия – один из основных внешнеторговых партнеров Мурманской области и по итогам 2017 года занимает 5 место после Швейцарии, Нидерландов, Финляндии и Китая. По данным Северо-Западного таможенного управления, внешнеторговый оборот Мурманской области с Норвегией в 2017 году вырос на 34,5% по сравнению с 2016 годом и составил почти 145 млн долларов США.

Рой Ангельвик рассказал, что сегодня он принял участие в международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы». По мнению статс-секретаря, такие мероприятия способствуют развитию международного сотрудничества.

«Также я успел встретиться с норвежскими бизнесменами, которые работают в Мурманской области. Наши предприниматели эффективно взаимодействуют с российскими властями, и мы это высоко ценим», – отметил статс-секретарь министерства торговли, промышленности и рыболовства Норвегии.

Губернатор Марина Ковтун поблагодарила Роя Ангельвика за внимание к нашему региону и пожелала плодотворной работы на заседании рабочей группы по межрегиональному и приграничному сотрудничеству Межправительственной Российско-Норвежской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

 

 

 

 

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