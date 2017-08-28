Министерства экономического развития Мурманской области разместило на своём сайте доклад об итогах социально-экономического развития нашего региона за январь-июнь 2017 года.

Как сообщает ведомство, в январе-июне 2017 года внешнеторговый оборот Мурманской области вырос в 1,3 раза по сравнению с соответствующим периодом 2016 года до 1,9 млрд долларов США. Экспорт товаров составил 1705,7 млн долларов (150,0 % по сравнению с январем-июнем 2016 года).

Наиболее значимыми товарными группами экспорта Мурманской области являются металлы и изделия из них, их доля – 53,3% от общего объёма экспорта (в январе-июне 2016 года – 42,5%), продовольственные товары – 27,8% (31,7%), минеральные продукты – 15,2% (21%). Экспорт металлов и изделий из них вырос в 1,9 раза, что обусловлено увеличением физических объёмов вывоза цветных металлов и цен на продукцию. По сравнению с январем-июнем 2016 года экспортные цены на никель необработанный выросли на 10,3%, медь рафинированную – на 19,4%, алюминий необработанный – на 13,7%, проволоку алюминиевую – на 18,7%, лом черных металлов – в 1,5 раза. Кроме того, в результате реконфигурации производственных мощностей ПАО «ГМК «Норильский никель», начиная с IV квартала 2016 года весь никелевый файнштейн из Норильска направляется на переработку в Мурманскую область, где основная его часть рафинируется, а оставшаяся часть отправляется на «Norilsk Nickel Harjavalta» (Финляндия), что существенно отразилось на показателях экспорта металлургической продукции.

Увеличение экспорта продовольственных товаров в 1,3 раза произошло на фоне роста физических объёмов поставок мороженой рыбы на 5,9%, филе рыбного и прочего мяса – в 1,4 раза и ракообразных – в 7,6 раза. Динамика цен по сравнению с соответствующим периодом 2016 года по основным видам экспортируемой мороженой рыбопродукции разнонаправлена: отмечен рост цен на треску на 13,4%, пикшу – на 35,5% и палтус – на 7,4%, в то же время подешевели ставрида – на 15,4%, скумбрия – на 12,8%, филе трески – на 9,6% и пикши – на 25,3%.

Стоимость экспорта минеральных продуктов в отчётном периоде выросла по сравнению с январем-июнем 2016 года на 8%. Увеличились физические объёмы вывоза железорудного концентрата - в 1,5 раза и нефтепродуктов – на 8% при росте средних контрактных цен в 1,6 раза и в 1,7 раза соответственно. В то же время апатитовый концентрат подешевел на 17,2% по сравнению с январем-июнем 2016 года, поставки концентрата снизились на 1%. Основными партнерами по экспортным операциям являлись - Швейцария (доля в экспорте – 35,4%), Нидерланды (16,1%), Финляндия (12,5%), Норвегия (5,4%), Китай (4,9%), Германия (3,4%), Дания (3,3%), Бельгия (2,9%), Беларусь (2,4%) и Великобритания (2,3%).

По сравнению с I полугодием 2016 года импорт товаров сократился на 35,1% до 159,1 млн долларов. В структуре импорта увеличилась доля продукции химической промышленности и каучука (24,5% против 12,7% в январе-июне 2016 года). В то же время снизился удельный вес машин, оборудования и транспортных средств (56,8% против 58,6%), минеральных продуктов (6,5% против 13,8%), металлов и изделий из них (2,4% против 11,2%). Импорт продукции химической промышленности и каучука вырос к январю-июню 2016 года на 25,3%.

Объём ввоза глинозема в натуральном выражении снизился на 1,2% к уровню шести месяцев 2016 года при росте цены в 1,4 раза. В 1,5 раза увеличились по стоимости поставки пневматических шин. В то же время снизился импорт моющих и чистящих средств (на 4,5%). Импорт машин, оборудования и транспортных средств сократился на 37,1% к январю-июню 2016 года. На рекордную величину показателя прошлого года повлияло приобретение грузовых судов: танкера-накопителя «Умба» (ООО РПК «НОРД») в Японии и плавучего дока «Итарус», поступившего в рамках международной технической помощи из Италии для обеспечения безопасной перевозки реакторных отсеков утилизированных АПЛ (ФГУП «РосРАО»). При этом в отчётном периоде значительно увеличились закупки оборудования для переработки минеральных ископаемых, дорожной и строительной техники, машин и механизмов с индивидуальными функциями.

Падение импорта минеральных продуктов (в 3,3 раза к соответствующему уровню 2016 года) и металлов и изделий из них (в 7,2 раза) связано, главным образом, с завершением переработки АО «Кольская ГМК» никелевого концентрата «Nkomati» (Южная Африка) и медного кека с «Norilsk Nickel Harjavalta» (Финляндия).

Основными партнерами нашего региона по импортным операциям являлись – Китай (доля в импорте – 13,3%), Финляндия (12,1%), Германия (8,9%), Канада (6,7%), Ямайка (6,6%), Норвегия (6,2%), Таиланд (5,2%), Бразилия (4,6%), Румыния (4,5%) и Япония (3,7%).