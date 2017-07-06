Внешние факторы оказывают всё большее влияние на курс рубля

Интересные заявления в последние дни сделали руководители Министерства финансов и Минэкономразвития РФ. Министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что зависимость курса рубля от мировых цен на нефть снижается. По его словам, во многом это следствие политики Минфина, который направляет избыточные нефтегазовые доходы бюджета в резервный фонд, что помимо прочего помогает снизить волатильность на валютном рынке. Ведь, как напомнил Силуанов, задача возглавляемого им ведомства – сделать курс рубля прогнозируемым и относительно стабильным.

- В свою очередь Максим Орешкин не исключил вероятности того, что Минэкономразвития через месяц скорректирует прогноз по курсу рубля в сторону повышения при условии сохранения высоких цен на нефть и продолжении тенденции по укреплению курса евро (напомним, что, согласно действующему прогнозу МЭР, в конце 2017 года курс рубля составит 68 рублей за доллар, среднегодовой курс – 64,4 рубля), - комментирует Олег Якушев, эксперт АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент». - В принципе, слова г-на Орешкина не противоречат его же заявлению, сделанному ранее, о том, что курс рубля в ближайшее время будет относительно стабильным, при этом серьёзных колебаний российской валюты происходить не будет.

Высказывания правительственных чиновников об относительно стабильном курсе рубля прозвучали на фоне очередных предварительных докладов о состоянии российской экономики в 2017 году. Эти доклады подтверждают расчеты правительства, что в первом квартале ВВП вырос на 0.5% в годовом выражении, при этом основными драйверами роста были промышленность, сельское хозяйство и транспорт. Во втором квартале темпы прироста ВВП приблизились к запланированным значениям 1-1,3%, а в третьем квартале вполне могут ускориться до 1,3-1,8%.

При этом, по мнению авторов докладов, более быстрому восстановлению отечественной промышленности препятствует укрепление рубля, произошедшее за последние несколько месяцев. Точнее говоря, экономический рост продолжается, но только в ключевых отраслях. К таковым относятся пищевая, химическая и металлургическая отрасли. При слабом внутреннем спросе данные сектора экономики росли за счет увеличения экспорта и по итогам 2016 года составили 57% российского ненефтегазового экспорта.

Прибыль отраслей-экспортеров была бы ещё выше, если бы курс рубля немного снизился. Об этом ранее говорил глава Минфина Антон Силуанов. И не только он: в частности, министр сельского хозяйства Александр Ткачев неоднократно заявлял, что более слабый рубль создаст преимущество на мировом рынке российским продавцам зерна. Сегодня аналитиками в качестве приемлемого для экспортеров уровня называется валютный курс в 60-62 рубля за один доллар.

Но в более слабом рубле заинтересованы исключительно экспортеры. Для большинства же отечественных предприятий, вынужденных закупать импортное оборудование и сырье, предпочтительнее крепкий рубль. К примеру, фармацевтические компании будут комфортно работать, если доллар будет стоить не дороже 42 рублей. Однако и российская экономика, и, как следствие, структура российского экспорта всё еще носят сырьевой характер – достаточно вспомнить, что более 30% консолидированного бюджета формируется за счет экспорта углеводородов. Таким образом, действия правительства в большей степени будут определяться интересами экспортеров.

Первое полугодие 2017 года показало, что словесные интервенции никак не влияют на поведение рубля. Более того, набор экономических рычагов для воздействия на валютный курс сегодня у российского правительства весьма ограничен. Остаётся дожидаться смены тенденций на глобальных рынках. Поэтому когда две недели назад мировые цены на нефть пошли вниз, рубль отреагировал ростом, пробив отметку в 60 рублей за доллар. Но сегодня цены постепенно возвращаются к прежним значениям. Двух недель волатильности на товарных и финансовых рынках оказалось недостаточно, чтобы заявить о начале ослабления рубля. Однако эти две недели могут стать первым звоночком о том, что начало ослабления рубля не так уж далеко.

Укрепление рубля было вызвано ростом привлекательности рублевых активов в результате достаточно жёсткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Кроме того, повлиял и политический фактор: иностранные инвесторы вкладывали деньги в российский рынок, ожидая улучшения российско-американских отношений после избрания президентом Дональда Трампа. Однако политические ожидания не оправдались, а политика Центробанка сегодня постепенно смягчается. К тому же российский инвестиционный климат сильно пострадал от обострения корпоративного конфликта между «Роснефтью» и АФК «Система».

По совокупности факторов российские активы уже не столь привлекательны, как полгода назад. В результате за четыре месяца иностранные инвесторы вывели из российских акций более 1,6 млрд. долларов, и это максимальный отток за последние три с половиной года.

Кроме того, в санкционном противостоянии США могут распространить ограничительные меры на российские госпредприятий в металлургической, горнодобывающей, судоходной и железнодорожной отраслях, а также ужесточить ограничения по сроку погашения кредитов, предоставляемым российским компаниям и банкам. Сенат США также оценит эффект от возможного распространения санкций на покупку российских суверенных бондов. Возможность падения нефтяных цен также не стоит сбрасывать со счетов. Любое из этих событий ощутимо скажется на курсе рубля. Таким образом, на поведение российской валюты сегодня в большей степени влияют внешние факторы.