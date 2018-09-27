Внимание к Арктике в мире огромно и оно продолжает расти - Сергей Кисляк

Сегодня в Мурманске проходит совместное выездное заседание комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и комитета Совета Федерации по международным делам. Ключевая тема – обеспечение государственных интересов Российской Федерации и развитие международного сотрудничества в Арктике.

Приветствуя участников заседания, председатель комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко подчеркнул стратегическую роль макрорегиона в развитии страны и особое внимание к этой теме Совета Федерации. Однако, как заявил Олег Мельниченко, ключевые проблемы арктических регионов на сегодня решаются слишком медленно и неэффективно. В связи с этим важнейшей задачей сенатор назвал дальнейшее совершенствование законодательства, направленного на социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ.

Внимание к Арктике в мире огромно и оно продолжает расти, несмотря на санкциональное давление регион остаётся территорией разумного диалога, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

«Арктика на сегодня – регион низкой напряженности, здесь нет потенциала для серьезных конфликтов с участием России. У нас четко разграничены морские пространства с Норвегией и Россией. Эти разграничения никто не оспаривает», – сказал Сергей Кисляк, добавив, что Россия делает все от неё зависящие, чтобы все проблемы в Арктике решались на основе международного права и международной конвенции по морскому праву.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун рассказала коллегам о перспективах становления Мурманской области в качестве крупнейшего арктического транспортного узла и центра сервисного обеспечения морехозяйственной деятельности в Арктике. Ещё одной темой выступления главы региона стало международное сотрудничество Мурманской области.

«Мы по праву гордимся тем, что глобальная повестка последних лет не поменяла тона регионального международного сотрудничества, и Север продолжает оставаться территорией мира и доверия. Наша задача – сохранить заложенную основу добрососедства и, конечно, найти новые точки соприкосновения», – подчеркнула Марина Ковтун.