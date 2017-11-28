Внимание! Ожидается ухудшение погодных условий

Как сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области, 28 ноября на территории Кольского полуострова ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Сохранится до конца суток.

Но в это же время, ФГБУ «Мурманское УГМС» отмечает, что опасных явлений погоды в нашем регионе не ожидается.