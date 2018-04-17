Внимание, розыск очевидцев ДТП

8 апреля 2018 года в период с 13.00 до 13.30 неустановленный водитель автомобиля «Рено» серебристого цвета при движении задним ходом по дворовой территории в районе д. 6 по ул. Александрова допустил наезд на пешехода - женщину 1968 года рождения, которая в результате ДТП получила травмы. Водитель с места ДТП скрылся.

Всех, кто располагает информацией о данном происшествии, просим сообщить по телефонам: (8-815-2) 40-79-74 или 127 (дежурная часть).