Мурманская область. Арктика17.04.18 13:06
Внимание, розыск очевидцев ДТП
8 апреля 2018 года в период с 13.00 до 13.30 неустановленный водитель автомобиля «Рено» серебристого цвета при движении задним ходом по дворовой территории в районе д. 6 по ул. Александрова допустил наезд на пешехода - женщину 1968 года рождения, которая в результате ДТП получила травмы. Водитель с места ДТП скрылся.
Всех, кто располагает информацией о данном происшествии, просим сообщить по телефонам: (8-815-2) 40-79-74 или 127 (дежурная часть).
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