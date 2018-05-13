Внимание, розыск очевидцев ДТП

4 декабря 2017 года в 12 часов 40 минут на проезжей части в районе дома 19а по проспекту Ленина в Мурманске неустановленный водитель совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеходу причинен тяжкий вред здоровью. По факту проводится процессуальная проверка.

Всех, кто располагает информацией о данном происшествии, сотрудники полиции просят сообщить по телефонам: 8 (8152) 45-09-28; 8 (8152) 40-79-06.