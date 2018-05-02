Вниманию мурманчан! Со 2 мая изменено дорожное движение по переулку Водопроводный

Комитет по развитию городского администрации города Мурманска информирует пешеходов и участников дорожного движения об изменении организации дорожного движения по переулку Водопроводный в связи с установкой дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.2.3 «Конец зоны действия», 8.24 «Работает эвакуатор».

Изменения направлены на оптимизацию дорожного движения и вступят в силу с 02.05.2018. Просим водителей и пешеходов учесть данную информацию и быть внимательней на дорогах города.