Мурманская область. Арктика02.05.18 16:05
Вниманию мурманчан! Со 2 мая изменено дорожное движение по переулку Водопроводный
Комитет по развитию городского администрации города Мурманска информирует пешеходов и участников дорожного движения об изменении организации дорожного движения по переулку Водопроводный в связи с установкой дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.2.3 «Конец зоны действия», 8.24 «Работает эвакуатор».
Изменения направлены на оптимизацию дорожного движения и вступят в силу с 02.05.2018. Просим водителей и пешеходов учесть данную информацию и быть внимательней на дорогах города.
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