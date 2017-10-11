Вниманию водителей

В связи с производством работ по прокладке электрокабеля и в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение всех видов транспорта:

- по 1/2 проезжей части улицы №2 в районе дома №12 по улице Инженерной в северном направлении с 8 часов 12 октября до 20 часов 15 октября;

- по 1/2 проезжей части улицы №2 в районе дома №12 по улице Инженерной в южном направлении с 8 часов 16 октября до 20 часов 19 октября.