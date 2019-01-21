Мурманская область. Арктика21.01.19 07:55
Внимательные мурманчане смогли увидеть закат Луны
Как сообщают российские СМИ, закат красной Суперлуны наблюдают во многих городах мира: от Москвы, Парижа, Берлина, до Нью-Йорка и Буэнос-Айреса. А мурманчане, которые проснулись около 7 часов утра и посмотрели на небо, тоже могли заметить яркий диск ночного спутника Земли, у которого сначала появилась тень в левом нижнем углу. Она постепенно увеличивалась и к 7.50 фактически полностью закрыла весь диск Луны. Можно отметить, что в городе стало значительно темней.
Сейчас в верней правой части Луны диск опять начинает светиться, наш природный ночной «фонарь» возвращается к естественному состоянию.
Как утверждают астрономы, к началу рабочего дня, к 9 часам, Луна будет сиять при полном диске.
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