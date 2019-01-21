Внимательные мурманчане смогли увидеть закат Луны

Как сообщают российские СМИ, закат красной Суперлуны наблюдают во многих городах мира: от Москвы, Парижа, Берлина, до Нью-Йорка и Буэнос-Айреса. А мурманчане, которые проснулись около 7 часов утра и посмотрели на небо, тоже могли заметить яркий диск ночного спутника Земли, у которого сначала появилась тень в левом нижнем углу. Она постепенно увеличивалась и к 7.50 фактически полностью закрыла весь диск Луны. Можно отметить, что в городе стало значительно темней.

Сейчас в верней правой части Луны диск опять начинает светиться, наш природный ночной «фонарь» возвращается к естественному состоянию.

Как утверждают астрономы, к началу рабочего дня, к 9 часам, Луна будет сиять при полном диске.