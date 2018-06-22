Вносятся изменения в региональную программу переселения соотечественников

Комитет по труду и занятости населения Мурманской области вносит изменения в региональную программу переселения соотечественников и формирует новый перечень профессий и специальностей для принятия решения об участии в программе.

Перечень профессий актуализирован с учётом текущей ситуации на рынке труда Мурманской области и будет применяться с 1 августа 2018 года.

Изменятся требования к стажу работы для соотечественников, проживающих на территории Мурманской области на основании разрешения на временное проживание или вида на жительство. Для участия в программе будет необходим стаж работы на территории Мурманской области не менее одного года.

С проектами нормативных правовых актов, утверждающих изменения, можно ознакомиться на официальном сайте комитета во вкладке Информация – Антикоррупция – Независимая антикоррупционная экспертиза или на портале Открытый электронный регион в разделе «Законопроекты и проекты НПА».