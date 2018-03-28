Внучка украла у 81-летней бабушки телевизор

В отдел полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску обратилась 81-летняя местная жительница. Пенсионерка пояснила, что из ее квартиры, расположенной по улице Копытова, пропал телевизор стоимостью 11 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции было установлено, что кража произошла путем свободного доступа. Опросив потерпевшую, они выяснили, что в хищении имущества она подозревает свою внучку. Девушка, 1993 года рождения, проживает совместно с ней. Ранее она неоднократно была судима за кражи.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску подозреваемая в совершении кражи была установлена, изобличена и доставлена в отдел полиции.

Девушка призналась в содеянном. Она пояснила, что похищенный телевизор успела продать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, в настоящее время подозреваемая помещена в следственный изолятор за совершенное ранее преступление.