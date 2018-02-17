Внук северянки помог своему знакомому похитить у пожилой родственницы 115 тысяч рублей

В дежурную часть отдела полиции Оленегорска поступило заявление от местной жительницы о пропаже 115 тысяч рублей из её квартиры. Следственно-оперативная группа, прибыв на место происшествия в квартиру по улице Строительная, установили, что хищение произошло путем свободного доступа.

Опросив заявительницу, полицейские выяснили, что она подозревает, что к пропаже денег причастен внук, который приходил недавно в гости.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими выяснили, что во время прогулки внук потерпевшей поделился информацией с другом о том, что у его бабушки крупная сумма денег хранится дома. Приятель предложил их украсть. Придя в гости к пожилой женщине, внук открыл дверь подозреваемому, которому удалось похитить денежные средства северянки, когда она находилась на кухне.

Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был установлен. Им оказался несовершеннолетний 2002 года рождения, состоящий на учете по делам несовершеннолетних. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 «Кража». Максимальное наказание за данное преступление - лишение свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый находится под домашним арестом.