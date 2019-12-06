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Мурманская область. Арктика06.12.19 12:45

Во двор на улице Самойловой в Мурманске в 2020 году «придёт благоустройство»

После неоднократных обращений активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта в администрацию города Мурманска двор дома на улице Самойловой, 6 включили в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018–2024 годы» со сроком исполнения в 2024 г. Ранее общественники получили большое количество жалоб от жильцов многоквартирного дома на ненормативное состояние дворовой территории.

В частности, людей возмущали глубокие ямы на старом, разбитом асфальте, обойти которые из-за плотно припаркованных машин зачастую невозможно. Альтернативного пути нет, только он ведет к контейнерной площадке, которая также содержится с нарушениями (отсутствуют крышки на контейнерах и полноценные ограждения, предусмотренные действующими на территории муниципального образования правилами благоустройства).

«В ответ на наше обращение в администрации пояснили, что в весенне-летний период 2019 года представители муниципальной власти и прокуратуры Октябрьского округа обследовали придомовую территорию МКД № 6 по ул. Самойловой. Материалы о выявленных нарушениях в части ненадлежащего содержания асфальтобетонного покрытия были переданы в надзорный орган для принятия мер в отношении управляющей организации, обслуживающей жилой дом. В результате руководство компании обязали провести ремонтно-восстановительные работы в весенне-летний период 2020 года. Контроль за тем, чтобы всё было сделано в срок, активисты ОНФ оставляют за собой», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Дмитрий Митин.

Ещё одна проблема – отсутствие во дворе световых опор. С наступлением полярной ночи его территория оказалась полностью погруженной во тьму. Передвигаться приходилось практически наощупь. В администрации пояснили: МКД оборудован фасадными светильниками, обеспечивающими подкозырьковое освещение, однако ни один из них долгое время не работал. После сигнала ОНФ подъезды здания, наконец, оказались освещены.  

Представители муниципальной власти также отметили, что для решения вопросов благоустройства дворовых территорий, в том числе, ремонта асфальтобетонного покрытия и устройства наружного освещения утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», сформированная на основании предложений, поступивших от граждан в период с 21 августа 2017 г. по 19 сентября 2017 г. Поскольку заявок от собственников помещений в жилом доме № 6 по ул. Самойловой в этот срок не поступало, дворовая территория была включена в программу по инициативе администрации Мурманска.

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