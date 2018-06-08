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Мурманская область. Арктика08.06.18 07:15

Во Дворце культуры «Горняк» Оленегорска состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню социального работника

С профессиональным праздником социальных работников поздравила первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева, которая отметила, что этот праздник – еще один повод поблагодарить представителей благородной профессии, напомнить о важности работы, которую ежедневно выполняют работники социальной сферы, а также отметить работу лучших в своей профессии.

В рамках торжественного мероприятия Благодарность Министерства труда и социальной защиты РФ вручена специалисту Апатитского межрайонного центра социальной поддержки населения Наталье Бояровой.

Почётной грамоты губернатора Мурманской области удостоена заместитель начальника управления организации мер социальной поддержки Министерства социального развития Мурманской области Ирина Горельцева.

Благодарность губернатора Мурманской области получили: социальный педагог социального приюта для детей и подростков «Берегиня» Кольского района Руфия Адельшина; начальник отдела аналитической работы и автоматизации Центра социальной поддержки населения г. Мурманска Марина Новожилова; медицинская сестра Мурманского дома-интерната для престарелых и инвалидов Лидия Полуэктова; главный специалист управления социальной защиты, опеки и попечительства Министерства социального развития Мурманской области Надежда Чернова; заведующий отделением помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и постинтернатной адаптации со службой телефона доверия Мурманского центра социальной помощи семье и детям Светлана Чибота; заместитель начальника отдела Североморского межрайонного центра социальной поддержки населения Светлана Шедловская; заместитель директора Полярнозоринского комплексного центра социального обслуживания населения Елена Шаханова.

Лучшим специалистам сферы социального развития Мурманской области – победителям и лауреатам регионального конкурса на звание «Лучший работник учреждения социальной защиты населения Мурманской области» вручены дипломы и премии.

Завершил торжественное мероприятие праздничный концерт.

 

 

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