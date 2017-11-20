Во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова подвели итоги образовательно-воспитательной акции «Детство - территория добра и порядка»

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялся финал образовательно-воспитательной акции «Детство - территория добра и порядка». В оргкомитет конкурса поступило более 250 работ от школьников 7-17 лет, методистов, специалистов и педагогов учреждений культуры, учреждений общего и дополнительного образования из Мурманска, Североморска, Полярных Зорей, Колы, Заозерска, поселков Африканда, Оленья Губа, Пушной, Мурмаши и села Ловозеро.

По итогам работы жюри дипломами лауреатов в номинации «Сценарии, посвященные теме формирования толерантности среди подрастающего поколения» были награждены: Галина Щебут, режиссер массовых мероприятий Ловозерского районного национального культурного центра, Ольга Карташова, заведующая отделом по работе с детьми, подростками и молодежью Дома культуры нп. Африканда, Елена Зеленкова, музыкальный руководитель мурманского детского сада № 115.

В номинации «Литературное творчество» победителями стали: Диана Верес и Милана Митюнина из мурманской прогимназии № 40, Диана Скрит из лицея № 2 г.Мурманска и Александр Гайнулов из прогимназии № 24 г. Мурманска.

Самое большое количество работ было представлено в номинации «Рисунок». Лучшими в этой номинации стали: Анна Крашевская из Пушновского сельского Дома культуры, воспитанница Первомайского Дома детского творчества г. Мурманска Алиса Шадрина, Александра Грекина из Дома детского творчества Кольского района, Юлия Самарина, Анна Ковальчук и Лидия Лихачева из Дома культуры «Мурмаши», ученица основной общеобразовательной школы № 37 г. Мурманска Анастасия Сайко и ученицы мурманской средней общеобразовательной школы № 56 Арина Трушкова и Снежанна Нечаева, учащаяся гимназии № 3 г. Мурманска Елизавета Богоносцева, воспитанники мурманской прогимназии № 40 Наталия Дербина, Вадим Еремеев и Владислава Корольковаз, учащаяся прогимназии № 51 г.Мурманска Мария Панина, учащаяся Мурманского академического лицея Софья Перфилова, воспитанница мурманского детского сада № 41 Полина Цокан и учащаяся Детской школы искусств г.Полярные Зори Александра Дружкова.

Дипломами лауреатов в номинации «Фото- и видео-проекты» награждены коллектив воспитанников мурманского детского сада №115, а также Анна Андрусенко и Арина Артюх из гимназии № 3 г.Мурманска.