Во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошёл областной праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности

Дети и подростки из летних оздоровительных лагерей приняли участие в познавательно-развлекательной программе «Ромашковое поле чудес». Ребята в игровой форме познакомились с историей праздника и приняли участие в конкурсе рисунка на асфальте «Букет ромашек для семьи», нарисовав целое поле ромашек, ведь именно этот цветок является символом Дня семьи, любви и верности.

В официальной части праздника состоялось чествование лучших супружеских пар, которые прожили в браке более 25 лет, «золотые» и «серебряные» юбиляры, были награждены общероссийской общественной наградой медалью «За любовь и верность».

Также на празднике поздравили и молодоженов – Марата и Елену Нургаяновых из Мурманска, которые зарегистрировали брак как раз в День семьи, любви и верности.

«Я хочу пожелать, чтобы на этом пути вас всегда оберегала ваша любовь, помощь и поддержка близких и друзей. А если на этом пути встретятся трудности, пусть они сделают вас сильнее, мудрее и ближе друг к другу», –поздравила молодожёнов заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк.